На Эльмаше.

В ночь на 20 марта в Екатеринбурге неизвестные обчистили ломбард на улице Баумана.

"Сообщение о хищении имущества из ломбарда поступило в отдел полиции №14. По предварительной информации, неизвестные проникли в помещение путем взлома двери. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

По некоторым данным, счет идет на миллионы.