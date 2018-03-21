Зарезавший приятеля из-за ВИЧ тюменец сел на 8 лет20 марта в 17:58
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В ИК строгого режима.
Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор 44-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве приятеля. Он проведет 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима и заплатит 560 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.
По данным следствия, мужчины познакомились около 2 лет назад в больнице. Они общались, выпивали и внутривенно употребляли наркотики. При этом подсудимый знал, что знакомый ВИЧ-инфицирован.
В январе 2017 года у обвиняемого тоже выявили вирус иммунодефицита, причем на последней стадии. Однако он не прекратил общение с приятелем и даже переехал к нему жить.
Вечером 8 декабря мужчина упрекнул друга в том, что тот не только заразил его, но и ставит под удар других людей, бросая шприцы где попало. В ходе ссоры подсудимый зарезал друга.
Спустя два дня злоумышленника арестовали. Суд пришел к выводу, что он заразился опасным вирусом не от жертвы.
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