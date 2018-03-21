×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зарезавший приятеля из-за ВИЧ тюменец сел на 8 лет20 марта в 17:58

  • Текст

В ИК строгого режима.

Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор 44-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве приятеля. Он проведет 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима и заплатит 560 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По данным следствия, мужчины познакомились около 2 лет назад в больнице. Они общались, выпивали и внутривенно употребляли наркотики. При этом подсудимый знал, что знакомый ВИЧ-инфицирован.

В январе 2017 года у обвиняемого тоже выявили вирус иммунодефицита, причем на последней стадии. Однако он не прекратил общение с приятелем и даже переехал к нему жить.

Вечером 8 декабря мужчина упрекнул друга в том, что тот не только заразил его, но и ставит под удар других людей, бросая шприцы где попало. В ходе ссоры подсудимый зарезал друга.

Спустя два дня злоумышленника арестовали. Суд пришел к выводу, что он заразился опасным вирусом не от жертвы.

Ранее по теме:
В Тюмени наркоман зарезал приятеля из-за ВИЧ

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×