Ее задержали.

В Тюмени по подозрению в убийстве задержали 62-летнюю местную жительницу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 18 марта в одном из домов СНТ "Липовый остров". Пенсионерка поссорилась с 65-летним супругом, который был пьян. Женщина в ярости схватила нож и вонзила ему в грудь. Потерпевший скончался.