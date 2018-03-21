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В Березовском дальнобойщика отправили на нары за гибель человека в ДТП20 марта в 18:13

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Он не признал вину.

Березовский горсуд вынес приговор 30-летнему дальнобойщику из Нижегородской области. Мужчина признан виновным в гибели человека в ДТП. Он проведет 2 года 10 месяцев в колонии-поселении. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Страшная авария произошла в начале ноября 2016 года. Подсудимый управлял автопоездом. Двигаясь в сторону Березовского он понял, что выбрал неверный путь, и решил развернуться задним ходом.

Видимость на участке дороги была менее 100 метров, а фары полуприцепа были грязными. В таких условиях разворот запрещен.

Когда автопоезд встал поперек проезжей части, в него влетела Toyota Camry. Один из пассажиров легковушки погиб, еще двое и водитель получили травмы.

Нижегородец вину не признал.

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