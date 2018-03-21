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Житель Режа взирал на убийство и сжигание приятеля заезжим собутыльникомСегодня в 08:25

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Возбуждено уголовное дело.

Полицейские Режа по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 51-летнего сторожа местного магазина. Им оказался 31-летний приятель погибшего, сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

16 марта в ОВД с заявлением о пропаже отца обратился житель села Клевакинское, входящего в Режевской ГО. В ходе соответствующей проверки правоохранители получили оперативную информацию об обнаружении костровища с останками костей, по внешним признакам похожих на человеческие. Осмотрев его, сыщики предположили, что жертвой преступления является пропавший мужчина.

Вскоре задержали подозреваемого в его убийстве – ранее неоднократно судимого за хранение и употребление наркотиков екатеринбуржца. Он признался, что расправился с приятелем из-за личной неприязни.

"Преступление было совершенно после совместного "фуршета" на глазах у еще одного местного жителя, который не предпринял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю. Во что теперь превратиться его жизнь, как свидетеля – вопрос скорее риторический", - отметил полковник Горелых.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону, жертву мужчина задушил шнурком. Предполагаемый убийца заключен под стражу, третий собутыльник содержится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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