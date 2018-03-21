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Югорского чиновника заподозрили в растрате 9 миллионовСегодня в 10:23

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Возбуждено очередное дело.

Бывший вице-мэр Советского района Геннадий Торопов стал фигурантом очередного уголовного дела. Его подозревают в растрате 9 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

По данным следствия, в 2012 году чиновник, в то время занимавший должность начальника Управления архитектуры и капитального строительства райадминистрации, перечислил ЗАО "Строймонтаж" деньги за невыполненное строительство инженерных сетей. При этом подозреваемый знал о неисполнении условий контракта.

В 2017 году суд признал Торопова виновным в растрате и нецелевом расходовании бюджетных средств, служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновнику дали 4 года условно со штрафом в размере 2 миллионов рублей.

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