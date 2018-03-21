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Вонзивший нож в полицейского южноуралец сел на 6 летСегодня в 13:56

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И заплатит 300 тысяч.

Увельский райсуд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который набросился с ножом на полицейского. Он проведет 6 лет в колонии общего режима и заплатит силовику 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление было совершено в июне 2017 года. В дежурную часть поступило сообщение о том, что пьяный мужчина не пускает домой жену с малолетним ребенком. Прибывшие на место полицейские прошли в дом для выяснения обстоятельств.

В это время подсудимый ударил одного из оперуполномоченных ножом в грудь. Второй нож он безуспешно метнул в сторону участкового и полицейского-водителя. Пострадавший получил легкие травмы.

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