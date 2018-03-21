Был пьян.

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства гибели 27-летней девушки. По предварительной версии, 20 марта пьяный 35-летний местный житель зарезал знакомую, а затем вскрыл ее грудную клетку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Как следует из материалов дела, злоумышленник изъял из тела левое легкое и сердце. Главную мышцу он сварил в кастрюле. После сибиряк вызвал скорую помощь, а до ее приезда ранил себя ножом в грудь. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в межрайонную клиническую больницу.