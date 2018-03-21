Кухонным ножом.

В Гайнском районе задержали 62-летнего местного жителя, который едва не зарезал сына. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, подозреваемый выпивал с 33-летним сыном в поселке Данилово. Во время застолья родственники повздорили, и молодой человек получил удар кухонным ножом в живот. Его госпитализировали.

Подозреваемый дал признательные показания.