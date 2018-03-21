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Отравление урайцев шаурмой обернулось "уголовкой"Сегодня в 17:49

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Почти половина пострадавших - дети.

В Урае возбуждено уголовное дело по факту массового отравления горожан фастфудом (ч.1 ст.238 УК РФ). Следователи дадут оценку действиям продавца, готовившего шаурму, и индивидуального предпринимателя, который должен был следить за соблюдением сотрудником санитарных норм.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, 8-9 февраля в больницу Урая с подозрением на острое отравление обратились 7 человек, в том числе 15-летний подросток и двое 9-летних детей. Незадолго до этого все они ели шаурму, купленную в одном месте.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение санэпидправил во время приготовления фастфуда и отсутствие у ее продавца гигиенической аттестации.

По решению суда деятельность торговой точки приостановлена.

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