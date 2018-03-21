В ИК общего режима.

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, который набросился с кулаками на двоих полицейских. Он проведет 8 лет в колонии общего режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел утром 3 августа 2017 года. Двое оперативников угрозыска прибыли к дому подозреваемого в грабеже, чтобы доставить его в отдел полиции. Однако злоумышленник ехать с ними отказался и попытался отбиться, причинив силовикам телесные повреждения.

Следует отметить, что срок наказания осужденному назначен с учетом вынесенного ранее приговора по другому делу.