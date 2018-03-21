Она отвлекала педагога.

Стали известны подробности перестрелки в школе №15 Шадринска. По имеющимся данным, стрелявшей семикласснице помогала еще одна ученица - она отвлекла учительницу.

К расследованию инцидента подключились областные власти. "Это чрезвычайное происшествие. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Самое главное – не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия", - отреагировал на ЧП губернатор Зауралья Алексей Кокорин.

Инцидент произошел утром 21 марта. 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали 7 учащихся - у них синяки и ссадины.

По данным "Интерфакса", причиной такого поведения семиклассницы мог стать конфликт с одноклассниками.

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