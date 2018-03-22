За рекордную "резиновую" квартиру ответят полицейские ЕкатеринбургаСегодня в 08:10
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Из миграционного отдела.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организована доследственная проверка по факту обнаружения на Эльмаше квартиры, в которой прописано 6 844 мигранта. Проверять будут должностных лиц миграционного отдела полиции, в действиях которых сыщики усмотрели признаки халатности (ст.293 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
О квартире в доме на улице Баумана, в которой местный предприниматель прописал рекордное для России количество гастарбайтеров, стало известно 20 марта. О ней на заседании думы уральской столицы сообщила городской прокурор Светлана Кузнецова.
"Когда там было прописано 57 человек, возбудили дело по фиктивной постановке на учет. Однако во время расследования количество зарегистрированных выросло до 6 844", – рассказала она.
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А вот просто интересно, кто прописан в нашей квартире кроме нас? У нас уже был такой случай, один придурок сказал местному полицаю, что он прописан в нашей квартире и даже вроде как показал ему паспорт с пропиской в нашей квартире, я стала разбираться, что за хрень такая. А я того придурка в принципе не знала, он не имел никакого отношения к нашей семье. Полицаи отписались, как всегда формально. Но с тех пор я точно не знаю кто может быть прописан в нашей квартире без нас. Т.е. получается, что вообще могут прописать в квартиру, не спрашивая мнения жильцов, а выясниться это всё может неизвестно когда или вообще не выяснится никогда. И как всё это проверять???????ответить
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