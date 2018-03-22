Из миграционного отдела.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организована доследственная проверка по факту обнаружения на Эльмаше квартиры, в которой прописано 6 844 мигранта. Проверять будут должностных лиц миграционного отдела полиции, в действиях которых сыщики усмотрели признаки халатности (ст.293 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

О квартире в доме на улице Баумана, в которой местный предприниматель прописал рекордное для России количество гастарбайтеров, стало известно 20 марта. О ней на заседании думы уральской столицы сообщила городской прокурор Светлана Кузнецова.

"Когда там было прописано 57 человек, возбудили дело по фиктивной постановке на учет. Однако во время расследования количество зарегистрированных выросло до 6 844", – рассказала она.

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