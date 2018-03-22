×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Создатель "Наутилуса" рассказал подробности о расчленении журналисткиСегодня в 13:21

  • Текст

Он был "под газами".

Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, как именно он расчленил тело женщины.

Следует отметить, что датчанин отрицает сам факт убийства. По его версии, гостья умерла из-за скопления выхлопных газов на сконструированной им подлодке "Наутилус".

Мадсен утверждает, что впал под воздействием газов в психотическое состояние и решил избавиться от трупа. Он сделал несколько проколов отверткой в разных местах, в том числе в районе половых органов, а отдельные части тела сбросил в море, пишет The Telegraph.

Как ранее писало "Уралинформбюро", последний раз женщину видели в августе 2017 года, когда она отправилась с героем своей статьи в плавание. По версии полиции, Мадсен расправился с журналисткой и затопил подлодку. Сам подозреваемый неоднократно менял показания. Изначально утверждал, что высадил женщину на берег, после говорил о том, что Ким Валль ударилась головой о крышку люка и получила смертельную травму.

Психологи охарактеризовали подозреваемого как психопата с агрессивными сексуальными наклонностями. На его компьютере нашли видео с обезглавливанием женщин. Мадсен заявил полиции, что вспоминал фильм "Семь", когда отрезал журналистке голову.

Ранее по теме:
Создатель "Наутилуса" расчленил писавшую о нем статью журналистку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×