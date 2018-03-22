Он был "под газами".

Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, как именно он расчленил тело женщины.

Следует отметить, что датчанин отрицает сам факт убийства. По его версии, гостья умерла из-за скопления выхлопных газов на сконструированной им подлодке "Наутилус".

Мадсен утверждает, что впал под воздействием газов в психотическое состояние и решил избавиться от трупа. Он сделал несколько проколов отверткой в разных местах, в том числе в районе половых органов, а отдельные части тела сбросил в море, пишет The Telegraph.

Как ранее писало "Уралинформбюро", последний раз женщину видели в августе 2017 года, когда она отправилась с героем своей статьи в плавание. По версии полиции, Мадсен расправился с журналисткой и затопил подлодку. Сам подозреваемый неоднократно менял показания. Изначально утверждал, что высадил женщину на берег, после говорил о том, что Ким Валль ударилась головой о крышку люка и получила смертельную травму.

Психологи охарактеризовали подозреваемого как психопата с агрессивными сексуальными наклонностями. На его компьютере нашли видео с обезглавливанием женщин. Мадсен заявил полиции, что вспоминал фильм "Семь", когда отрезал журналистке голову.

Ранее по теме:

Создатель "Наутилуса" расчленил писавшую о нем статью журналистку