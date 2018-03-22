Мужчина умер в больнице.

В Ноокате (Кыргызстан) по подозрению в убийстве коллеги арестовали 19-летнюю официантку одного из кафе. В УВД Ошской области считают, что работница чайхоны ударила ножом в грудь 22-летнего повара, готовившего самсу, передает "Уралинформбюро".

Несмотря на то, что сразу после нападения повара доставили в больницу, врачи не смогли ему помочь. Молодой человек скончался, не приходя в сознание, сообщает 24.kg.