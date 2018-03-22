Его подозревают во взяточничестве.

Главный инженер МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в 2017 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации более 460 тысяч рублей. Взамен он обещал без препятствий принять выполненные работы по заключенным контрактам.

Во время обыска в квартире сотрудника МУП было изъято более 30 миллионов рублей (в том числе в иностранной валюте).

Решается вопрос об аресте подозреваемого, ему готовятся предъявить обвинение.