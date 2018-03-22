×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


У главного инженера челябинского МУПа нашли 30 миллионовСегодня в 17:09

  • Текст

Его подозревают во взяточничестве.

Главный инженер МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в 2017 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации более 460 тысяч рублей. Взамен он обещал без препятствий принять выполненные работы по заключенным контрактам.

Во время обыска в квартире сотрудника МУП было изъято более 30 миллионов рублей (в том числе в иностранной валюте).

Решается вопрос об аресте подозреваемого, ему готовятся предъявить обвинение.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×