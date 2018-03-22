130 миллионов рублей.

21 марта Алапаевский городской суд приговорил бывшего депутата местной гордумы Алексея Иванова к пяти годам колонии общего режима. Об этом "Уралинформбюро" рассказал пресс-секретарь инстанции.

Мужчину признали виновным в двух эпизодах по статье "Причинение имущественного ущерба" и в пяти – по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Народного избранника обвиняли в растрате 130 миллионов рублей.

Судебное производство по статье – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" – в отношении Иванова прекращено.

Экс-политик попал под следствие после банкротства ЗАО "ТЭКУР", в котором он был директором. Компания занималась обслуживанием котельных, сетей и других коммунальных объектов.