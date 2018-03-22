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В Тобольске банду наркоторговцев отправили за решетку на 48 летСегодня в 17:08

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Сбывали героин.

22 марта Тобольский горсуд вынес приговор банде наркоторговцев. Четверо мужчин отправились в колонию строгого режима на срок от 10 лет 3 месяцев до 15 лет (в общей сложности 48 лет). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По данным следствия, ОПГ была создана в феврале 2016 года. В нее входили пять человек. Злоумышленники сбывали героин через закладки-тайники. Деятельность банды была пресечена в начале ноября 2016 года. Из оборота изъято более 380 граммов зелья.

Следует отметить, что пятый член группы заключил досудебное соглашение. Ему вынесли приговор в июле 2017 года. Мужчину отправили на нары на 7 лет.

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