Ради денег.

Свердловский облсуд вынес приговор 26-летнему жителю Сысертского района, признав его виновным в убийстве трех пенсионеров. Ян Череповский проведет 24 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в мае 2016 года злоумышленник расправился с пожилыми мужчиной и женщиной 1938 года рождения, а спустя 10 месяцев еще с одной их ровесницей. Он жестоко избивал пожилых людей монтировкой и руками, пускал в ход нож, а после – похищал у них деньги. Чтобы скрыть следы убийства пары, обвиняемый поджог их дом.

Череповского задержали весной 2017 года – вскоре после второй расправы.

Подсудимый частично признал вину. Однако он оспаривает факт разбойного нападения на пенсионеров и просит квалифицировать его действия как кражу.

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