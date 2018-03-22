В ИК общего режима.

Суд вынес приговор 65-летней жительнице Оханска, которая отправила супруга на больничную койку. Пенсионерку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он проведет 2 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Семейная драма разыгралась осенью 2017 года. Чета повздорила, и подсудимая дважды ударила мужа обухом топора по голове. Мужчина обратился в больницу.

Приговор вступил в силу.