Они оформили фирму на бомжей.

В Свердловской области задержали 35-летнего мужчину и 41-летнюю женщину по подозрению в аферах с арендой жилья.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, злоумышленники создали три сайта, где размещали информацию о сдаче квартир по заниженной стоимости. Они просили у клиентов предоплату - от 4000 до 5000 рублей. Однако когда деньги поступали на счет, подозреваемые исчезали или предлагали другие неактуальные варианты.

Обманутые люди обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что предприятие по аренде было оформлено на бомжей из Тюменской и Новосибирской областей, а по адресу регистрации фирмы размещались складские помещения посторонних организаций.

"Несмотря на попытку дельцов запутать следы, органы внутренних дел сумели вычислить три фактических адреса офисов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Ревде, где "трудились в поте лица" любители дармовых денег. При проведении обысков представители МВД изъяли 57 персональных компьютеров, 92 сотовых телефона, 215 сим-карт различных операторов, флэш-накопители, банковские карты, а также платежную документацию, различные квитанции о наличные. В настоящее время установлено 17 потерпевших", - отметил полковник Горелых.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Сумма ущерба устанавливаются. Полицейские разыскивают других потерпевших.

Фото: Валерий Горелых