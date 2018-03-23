В Югре отправили за решетку украинского наркодельца22 марта в 19:55
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На 8,5 лет.
Нижневартовский горсуд вынес приговор украинцу, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков. Он проведет 8,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.
По данным следствия, подсудимый прибыл в Нижневартовск для распространения зелья. Он приобрел отраву у неустановленного лица и планировал сбывать ее через тайники-закладки. Однако вскоре наркодельца повязали.
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