На 8,5 лет.

Нижневартовский горсуд вынес приговор украинцу, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков. Он проведет 8,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

По данным следствия, подсудимый прибыл в Нижневартовск для распространения зелья. Он приобрел отраву у неустановленного лица и планировал сбывать ее через тайники-закладки. Однако вскоре наркодельца повязали.