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На Южном Урале гибель многодетного отца вылилась в "уголовку"Сегодня в 10:06

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Об убийстве.

В Карталинском районе в полынье обнаружили тело многодетного челябинца. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на собственные источники.

41-летний Рамазан Гасайниев пропал 10 марта. В тот день он выпивал в кафе с коллегами. Возвращаясь с банкета, челябинец по ошибке постучал в чей-то дом, думая, что пришел к родственнику. Хозяева вызвали полицию.

По свидетельству местных жителей, силовики избили мужчину, а затем увезли. С тех пор его никто не видел. Труп Рамазана достали из полыньи в поселке Центральном 19 марта.

Следствие предполагает, что мужчина утонул сам. Однако родственники видели на теле многочисленные повреждения – были сломаны руки, ноги и даже шея. Челябинцы записали видеообращение, в котором требуют честного расследования, передает "Уралинформбюро".

"Пускай они накажут их (полицейских прим. ред.), пускай посадят. Их прикрывают, вся полиция в Челябинске замешана. Они от нас изначально скрыли, что у него перелом шеи, перелом руки, ноги и грудной клетки. Они сказали, что подвезли его, и он сам захлебнулся. Они его прятали, там (в месте, где нашли Рамазана, прим.ред.) его не было. Они за час его туда подкинули. Мы за 3 дня все места прочесали, надеялись, что найдем его и спасем. Пожалуйста, Владимир Владимирович Путин, пожалейте моих пятерых сирот", - обратилась к президенту вдова Рамазана.

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