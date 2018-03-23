Тот скончался.

В Самарканде (Узбекистан) врач филиала Республиканского центра экстренной медпомощи зарезал мужчину. Инцидент произошел вечером 21 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики.

По сведениям полиции, погибший был соседом медика. В ходе бытовой ссоры медработник схватил нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь и в живот.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался. Подозреваемый задержан, ведется следствие.