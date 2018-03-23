В том числе ребенка.

Суд вынес приговор 56-летнему жителю Сладковского района, признав его виновным в покушении на убийство четырех человек путем поджога. Он проведет 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 5 декабря 2017 года. Пьяный мужчина пришел к одному из домов на улице Центральной, где у приятельниц гостила его сожительница вместе с 3-летней дочерью. Между тюменцем и его подругой разгорелась ссора.

Выйдя на улицу, злоумышленник подпер входную дверь лопатой и поджег дом. Убедившись, что пожар разгорелся, он скрылся.

Троим женщинам и ребенку удалось спастись.

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