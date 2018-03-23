Остановили полицейские.

Вечером 22 марта в Екатеринбурге на улице Бисертской мужчина с арбалетом угрожал убить сожительницу. Его задержали, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

По словам потерпевшей, ее возлюбленный страдает психическими расстройствами. У мужчины случилось обострение, поэтому он угрожал ей.

Прибывшие на место полицейские убедили агрессора впустить их в квартиру. Силовики изъяли оружие и доставили мужчину в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.