И мошенничество.

Челябинский облсуд вынес приговор 24-летнему Николаю Ефименко. Его признали виновным в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ Екатерины Платоновой, а также в 7 эпизодах мошенничества. Обвиняемый проведет 19 лет в колонии строгого режима и заплатит 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель суда Евгения Нациевская.

5 декабря 2016 года Платова пришла за дорогостоящей душевой кабиной в салон интерьера "Апартамент", где Ефименко работал продавцом-консультантом. Товар еще не прибыл, из-за чего разгорелся конфликт. Подсудимый зарезал женщину и ранил себя, чтобы отвести подозрения. Полицейским он сообщил, что в магазин якобы ворвались двое неизвестных.

Вскоре обман вскрылся. Кроме того, выяснилось, что Ефименко регулярно обманывал клиентов. Он брал предоплату за доставку сантехники, но обязательства в срок не исполнял. Установлена его причастность к хищению более 300 тысяч рублей у шестерых потерпевших.

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