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В Екатеринбурге ищут жертв частной медклиникиСегодня в 18:40

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Пострадавших от действий эскулапов.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области ищет пострадавших от неправильного лечения в одной из частных медицинских клиник Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, в 2017 году жительница Асбеста обратилась в частный медцентр уральской столицы для оказания определенных медицинских услуг. Так как, по версии следователей, работа была выполнена некачественно у женщины развилось заболевание позвоночника и головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В ходе расследования допрашиваются свидетели, изымается медицинская документация, устанавливаются другие возможные пострадавшие от действий врачей. Также будет проверено наличие у клиники лицензии на оказание медицинских процедур.

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