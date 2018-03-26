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В Таджикистане мать облила кипятком четверых детейСегодня в 09:55

  • Текст

Намеренно.

В Хатлонской области (Таджикистан) задержана местная жительница, которую подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью четверых детей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МВД Республики.

По данным ведомства, 23 марта женщина намеренно ошпарила кипятком своих детей 3, 5, 6 и 9 лет. Причины произошедшего пока неизвестны.

Пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в местную больницу. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

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