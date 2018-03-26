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Свердловский облсуд оставил в колонии насильника из МВДСегодня в 13:21

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Отменив решение райсуда.

Свердловский облсуд не выпустил из колонии Артура Косицына - бывшего московского полицейского, осужденного за изнасилование 27 женщин и девочек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Приговор Косицыну был вынесен в июне 2011 года. По данным следствия, он совершал нападения с 2005-го по 2009 годы. Мужчина насиловал своих жертв в подъездах и лифтах. Его отправили в нижнетагильскую ИК-13 на 14 лет.

Спустя несколько лет Косицы ходатайствовал о замене оставшейся части заключения (5 лет) на 2 года исправительных работ. Тагилстроевский райсуд удовлетворил его просьбу. Неоднозначное решение обжаловал прокурор.

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