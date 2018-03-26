В Челябинске вычислили палившего по карете скорой помощи стрелкаСегодня в 15:02
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Ему грозит 5 лет колонии.
В Челябинске задержали подозреваемого в обстреле скорой помощи. Им оказался 19-летний местный житель.
Инцидент произошел в ночь на 23 марта на улице Набережной, куда медики приехали на вызов. Врачи, закончив осмотр пациента, выходили из подъезда, когда раздались хлопки. Люди не пострадали, но машина получила повреждения.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, подозреваемый ранее был судим. Мужчина выпивал в гостях. Спустя некоторое время он заметил припаркованную внизу скорую и открыл стрельбу из пневматики. Как молодой человек пояснил позже: оружие он купил несколько дней назад в целях самообороны.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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