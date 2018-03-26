Поплатился "за любовь".

В Сургуте по подозрению в покушении на двойное убийство задержали нескольких мужчин. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, 34-летний москвич решил расправиться с экс-супругой и ее новым сожителем. Для этого он привлек приятелей, в том числе родственника женщины. Некоторые из них не догадывались о готовящемся злодеянии.

Утром 24 марта злоумышленники ворвались в квартиру в доме на Профсоюзов, 40. В помещении находились женщина с сожителем и хозяйка квартиры.

Сначала подозреваемые избили женщин, а затем и мужчину, использовав при этом молоток. После этого потерпевшему выстрелили в голову из пистолета. В это время женщины выпрыгнули из окна второго этажа, остановили проезжавшее авто и, покидая место нападения, вызвали полицию.

Злоумышленники решили, что потерпевший скончался, и скрылись. Однако мужчина выжил. Он получил многочисленные переломы костей лица и ранение щеки. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Женщины также проходят лечение в больнице.