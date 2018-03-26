Воспитывает еще четверых детей.

Суд вынес приговор 42-летней жительнице Снежинска, признав ее виновной в убийстве новорожденного сына. Подсудимой ограничили свободу на 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено 14 января. Женщина родила мальчика дома, а затем задушила его. Полицейским она пояснила, что ребенок был нежеланным.

Подсудимая воспитывает еще четверых детей.

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