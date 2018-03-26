На троих.

26 марта 2018 года суд Первоуральска вынес приговор трио лжегазовиков. Все они обвинялись в мошенничестве по предварительному сговору, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Двое мужчин и женщин под видом установки сигнализаторов загазованности обманули 19 пожилых свердловчан и жителей Пермского края. Для большей убедительности банда приобрела схожую с одеждой сотрудников газовой службы форму, а также розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции. За работу они брали от 3000 до 18 500 рублей.

"Ранее обвиняемые занимались официальной продажей и установкой фильтров для воды, но бизнес не удался, после чего они и придумали план, как компенсировать убытки. Сотрудники полиции из уголовного розыска ГУ МВД области задержали их в Красноуфимске 9 февраля 2017 года, когда они прибыли туда на своем автомобиле Hyundai с госномерами Московской области для совершения очередного преступления", рассказл полковник Горелых.

Вячеслав Окулов получил 8 лет колонии общего режима, Александр Ульянов – 8 лет "строгача". Их подельница Татьяна Швецова проведет в колонии 7,5 лет.