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Задержан подозреваемый в ограблениях пенсионерок в ЕкатеринбургеСегодня в 09:24

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Два месяца держал Уралмаш в страхе.

Полиция Екатеринбурга задержала, подозреваемого в серии краж на Уралмаше. По версии следствия, с февраля по март 36-летний безработный нападал на пожилых женщин. Сначала предлагал помощь, а после – отнимал ценные вещи. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

27 февраля в полицию с заявлением обратилась 86-летняя пострадавшая. В подъезде дома на проспекте Космонавтов к ней подошел мужчина, предложил донести сумку до квартиры, а после отнял у пенсионерки вещи и скрылся. Со слов женщины был составлен фоторобот, который помог в поимке.

Задержанный признался в семи подобных инцидентах. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Полиция ищет других пострадавших от его действий.

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