Директора УК будут судить за гибель 10-летней екатеринбурженкиСегодня в 11:07
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Которую засыпали снегом.
Завершено расследование второго уголовного дела по факту гибели 10-летней екатеринбурженки, которую экскаваторщик засыпал снегом. Перед судом предстанет директор ООО "Первая Управляющая компания". Ее обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении снегоуборочных работ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Трагедия произошла 4 февраля 2016 года. Водитель экскаватора Иван Шарипов занимался расчисткой сугробов на улице Рощинской. Не заметив играющих детей, он случайно высыпал снег из ковша на одну из девочек. Школьница оставалась под завалами 10 минут: она получила серьезные травмы и впоследствии впала в кому. 13 февраля ребенок скончался.
В конце мая суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы.
Директору УК, обвиняемой по второму уголовному делу, грозит до 5 лет лишения свободы.
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