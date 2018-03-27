Родные отказались от ребенка.

В Оше (Кыргызстан) сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 59-летнюю женщину, пытавшуюся продать новорожденную внучку. Бабушка планировала выручить за ребенка 20 000 сомов (около 17 000 рублей), передает "Уралинформбюро".

Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания сразу после "сделки". Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

По сведениям Sputnik, другие родственники девочки отказались от нее. 11-дневного младенца отдали в семейный специализированный центр, где ребенок сможет жить до полугода.