Возбуждено дело.

В Челябинске возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Поводом для этого стало обнаружение трупа девочки в мусорном контейнере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело ребенка нашли утром 24 марта жильцы дома №80а по шоссе Металлургов. Причину смерти определит судмедэкспертиза. Следователи устанавливают личность ее матери.

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