И сдал ее телевизор в комиссионку.

В Тюмени арестовали 33-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 71-летней матери. Мужчине предъявлено обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, обвиняемый вел асоциальный образ жизни. Утром 23 марта он приехал к матери. Разгорелась ссора. Злоумышленник начал душить пенсионерку руками, а после накинул ей на шею веревку. Расправившись с женщиной, он вынес из дома телевизор и сдал его в комиссионный магазин.