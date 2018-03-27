Ему грозит пожизненное.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2017 году молодой человек под видом героина продавал карфентанил (его воздействие на организм человека в сотни раз выше героина). Из-за распространения этого вещества в прошлом году количество передозировок со смертельным исходом выросло на 75%.

"Особую опасность незаконная торговля карфентанилом представляет ввиду его сбыта под видом героина, что влечет неправильный расчет дозировки наркозависимым лицом и летальный исход", - добавили в прокуратуре.