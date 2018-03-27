Травивший людей смертельным наркотиком челябинец предстанет перед судомСегодня в 14:30
- Текст
Ему грозит пожизненное.
В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2017 году молодой человек под видом героина продавал карфентанил (его воздействие на организм человека в сотни раз выше героина). Из-за распространения этого вещества в прошлом году количество передозировок со смертельным исходом выросло на 75%.
"Особую опасность незаконная торговля карфентанилом представляет ввиду его сбыта под видом героина, что влечет неправильный расчет дозировки наркозависимым лицом и летальный исход", - добавили в прокуратуре.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:43
МРСК Урала подхватит энергосбыт в Нижнем Тагиле
И Невьянске.Сегодня в 14:43
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок
Остальные - взрослые.Сегодня в 14:31
Екатеринбург прощается с металлическими гаражами
На ВИЗе.Сегодня в 14:30
Травивший людей смертельным наркотиком челябинец предстанет перед судом
Ему грозит пожизненное.Сегодня в 14:28
ТРЦ Заводовского-Погребинского первыми попали под проверку после пожара в Кемерово
"Гринвич" и "Пассаж".Сегодня в 14:03
Тюменец задушил мать веревкой
И сдал ее телевизор в комиссионку.Сегодня в 13:54
Майгуров "пристреливается" к посту главы Союза биатлонистов России
Во второй раз.Сегодня в 13:51
Дело о дисквалификации Якоба будет рассматривать новый судья
Предыдущий заболел.Сегодня в 13:49
Жительница Киргизии продавала новорожденную внучку за 17 тысяч рублей
Родные отказались от ребенка.Сегодня в 13:48
Екатеринбуржцы годами воевали с антисанитарией в подвале
Помог депутат.Сегодня в 13:12
Власти Екатеринбурга закроют Бажова и Рябинина
Для парковки.Сегодня в 12:39
Пермяк до смерти забил односельчанина в гостях у матери
Пойдет под суд.Сегодня в 12:26
Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
Во время инспекции.Сегодня в 12:13
В Челябинске ищут мать убитого младенца
Возбуждено дело.Сегодня в 12:12
ВСМПО растит кадры в "Школе инженерной культуры"
С играми и театром теней.
Главные новости
- Сегодня в 12:26Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
- Сегодня в 09:55Дети "вгоняют" свердловчан в бедность
- Сегодня в 09:01"Медный трамвай" подорожал на сотню миллионов
- Сегодня в 08:08Путин, поезд в огне!
- 26 марта в 18:52Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.