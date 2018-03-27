Отравившая двух сыновей ядом свердловчанка не разжалобила облсудСегодня в 17:42
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Приговор вступил в силу.
Свердловский облсуд оставил в силе приговор жительнице Асбеста Елене Кордюковой, которая травила своих детей крысиным ядом. Она проведет в колонии общего режима 18 лет 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
В 2005 году Кордюкова давала годовалому сыну препарат, содержащий крысиный яд. Спустя некоторое время мальчик скончался. В 2012 году подсудимая поступила аналогичным образом с другим годовалым сыном. Ребенок умер спустя 3 года.
Убийства вскрылись после того, как третий сын Кордюковой - 8-летний мальчик - попал в реанимацию. Врачи обнаружили в его крови следы яда. Подсудимая заявила, что давала ему препарат в лечебных целях. Однако выяснилось, что дозировка превышала допустимую в 30 раз.
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