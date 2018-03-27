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Присяжные вынесли вердикт заказчику убийства екатеринбургского бизнесменаСегодня в 19:46

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Виновен.

27 марта в Свердловском облсуде присяжные заседатели вынесли вердикт по делу о заказном убийстве бизнесмена Ашота Григоряна. В организации преступления они признали виновным предпринимателя Арама Едигаряна, а Руслана Алиева - в подстрекательстве и пособничестве в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Присяжные также пришли к выводу, что подсудимые не заслуживают снисхождения. 2 апреля состоятся прения сторон.

Преступление было совершено в декабря 2003 года. Киллером выступил экс-милиционер Арсен Байрамбеков (в марте 2017 года суд отправил его в колонию строгого режима на 13 лет за убийство 6 человек). В 2016 году он пошел на сделку со следствием и указал на Едигаряна, как на заказчика убийства.

По данным следствия, коммерсант задумал убийство конкурента по предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением пассажирских перевозок в Екатеринбурге.

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