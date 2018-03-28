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Дело "арамильского людоеда" ушло в судСегодня в 08:35

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Грозит до 15 лет.

Сыщики Орджоникидзевского района Екатеринбурга завершили расследование дела "арамильского людоеда". 26-летнему слесарю-сборщику из уральской столицы грозит до 15 лет лишения свободы за убийство женщины, труп которой он вывез на берег пруда в районе Арамиля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, 3 сентября 2017 года мужчина пригласил в свою квартиру в доме на проспекте Космонавтов незнакомую 41-летнюю женщину. В процессе совместного распития спиртного они поссорились, и хозяин до смерти забил гостью молотком. После убийства он позвонил знакомому и попросил помочь вывезти из квартиры диван. На самом же деле он под видом мебели решил избавиться от трупа – тело собутыльницы мужчина поместил в спецпакет и прикрыл вещами.

Труп женщины был обнаружен местными жителями вблизи плотины на берегу пруда Арамиля 5 сентября. Некоторые фрагменты тела отсутствовали, из-за чего в городе поползли слухи о промышляющем каннибале. Однако позже на допросе екатеринбуржец признался, что хотел расчленить тело, чтобы сокрыть следы преступления.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Рассматривать дело будет Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.

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В Арамиле нашли обезображенный труп: горожане опасаются каннибала

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