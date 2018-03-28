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В Екатеринбурге совершен налет на отделение СбербанкаСегодня в 09:43

  • Текст

Один из грабителей задержан.

В ночь на 28 марта в Екатеринбурге двое мужчин пытались ограбить отделение Сбербанка на улице Титова. Одного из них задержали на месте.

"Попытку ограбления подтверждаем. Во время происшествия никто не пострадал, денежные средства не похищены. Злоумышленник был задержан группой быстрого реагирования и передан представителям полиции. Служба безопасности Сбербанка оказывает содействие правоохранительным органам", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Как рассказали в пресс-группе городского УМВД, задержанным оказался ранее судимый 40-летний мужчина. В настоящее время с ним проводятся следственно-оперативные действия.

По факту случившегося в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

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