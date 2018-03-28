Мясо вместо лица: в Екатеринбурге совершено жестокое убийствоСегодня в 10:47
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В доме на Куйбышева.
В Екатеринбурге в подъезде дома №86/1 на Куйбышева нашли труп 50-летнего мужчины. По мнению жильцов, совершено убийство.
"Ночью проснулся от лая собаки, сотрудники (полиции - прим. ред.) стучались в соседнюю дверь. За дверью их посылали куда подальше. Все следы вели к той квартире, к тому же при вскрытии обнаружили кровь на вещах подозреваемых и на ботинках. Соседи, алкаши, отнекивались и говорили что всю ночь спали. У жертвы нет лица в прямом смысле, только мясо. Били толи битами, толи чем, не удалось нормально услышать про это. Сейчас всех из той квартиры увезли сотрудники полиции, что дальше пока не известно", - написал Иван Мухлынин в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
И.о. руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин подтвердил "Уралинформбюро" факт убийства.
"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, это человек, злоупотребляющий спиртными напитками. Он не был знаком с потерпевшим. В подъезде между мужчинами произошла ссора по малозначительному поводу. Сейчас с подозреваемым работают следователи", - пояснил представитель ведомства.
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