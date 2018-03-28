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Пытавшиеся продать гигантский изумруд екатеринбуржцы вышли на свободуСегодня в 11:00

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Дело возвращено прокурору.

Свердловский облсуд отменил приговор двоим екатеринбуржцам, которые были осуждены за попытку продать изумруд-гигант. Дело возвращено в прокуратуру.

27 сентября 2016 года Николай Бирюков привез в кафе восточной кухни на Ленина изумруд массой 1 килограмм 226 граммов и стоимостью 2,2 миллиона рублей. Он передал камень Ельмару Шахверанову. "Посредник" направился в vip-зал кафе, где его уже ждал "потенциальный покупатель" - сотрудник УФСБ России. Подельников задержали.

19 января Кировский райсуд города отправил мужчин в колонию общего режима: Бирюкова на 2,5 года, Шахверанова - на 2 года. С приговором не согласилась сторона защиты.

"По итогам апелляционного заседания Свердловский областной суд отменил приговор и вернул дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Мера пресечения подсудимым изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде", - сообщили в пресс-службе облсуда.

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