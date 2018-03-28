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Екатеринбурженке ограничили свободу за кражу газаСегодня в 11:00

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Ущерб превысил 56 тысяч рублей.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 33-летней горожанке, похитившей 1 278 кубометров газа.

Установлено, что хозяйка частного жилого дома по улице Зенитчиков за денежное вознаграждение привлекла знакомого, чтобы он произвел самовольное подключение к газопроводу. 1 ноября 2017 года мужчина выполнил работу, использовав два металлических хомута и резиновый шланг. Этот самый шланг, присоединенный к газопроводу, женщина подключила к газовой плите и котлу. Голубое топливо хозяйка использовала для приготовления пищи, нагрева воды и отопления дома. Газом горожанка бесплатно пользовалась почти 3 месяца. АО "Екатеринбурггаз" был причинен материальный ущерб в размере 56 257 рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п.б ч.3 ст.158 УК РФ.

На судебном заседании горожанка признала себя виновной. Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на 1 год, исковые требования АО "Екатеринбурггаз" о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза", в 2017 году по фактам хищения газа в столице Урала было возбуждено семь уголовных дел, по шести из них уже вынесены обвинительные приговоры, еще одно дело в ближайшее время будет направлено в суд.

С начала 2018 года в уральской столице в отношении расхитителей газа возбуждено уже три уголовных дела.

Газовики подчеркивают, что самовольные врезки не только являются нарушениями действующего законодательства, за которые предусмотрена ответственность, но и, ввиду высокого риска утечки газа, создают угрозу жизни как самих нарушителей, так и их соседей.

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