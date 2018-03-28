Вскрылись новые эпизоды.

На Ямале в отношении бывшего сотрудника полиции, заморозившего насмерть задержанного, возбуждено второе уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Инцидент произошел 30 декабря в селе Толька. Полицейский задержал местного жителя и, не оформив соответствующие документы, запер его в камеру. На следующий день выяснилось, что задержанный скончался. Тогда участковый вывез труп в лес и закопал его в сугробе. Тело погибшего нашли 18 января. Экспертиза показала, что мужчина скончался от переохлаждения.

В отношении бывшего силовика было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Второе дело возбудили по той же статье, но по части 1-й (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Это связано с выявлением новых эпизодов - участковый незаконно задержал и поместил в камеру еще двух граждан.

Следует отметить, что в селе Толька сотрудники полиции не имели права осуществлять административные задержания. Ранее была ликвидирована дежурная часть, и фактически отсутствовали условия для длительного содержания задержанных.

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