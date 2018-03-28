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Зарубил четверых из-за проигрыша и получил пожизненноеСегодня в 13:27

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Югорчанина ждет ИК особого режима.

Суд вынес приговор жителю Октябрьского района, признав его виновным в убийстве четырех человек в поселке Березово. Его отправили в колонию особого режима до конца жизни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Преступление было совершено 31 октября 2017 года. Подсудимый вместе с сожительницей приехали в поселок, чтобы пройти медицинское обследование. Пара остановилась у случайной знакомой. К компании присоединились трое мужчин 19, 48 и 55 лет. Все выпивали и играли в карты. Обвиняемого возмутило, что младший участник застолья одержал победу. Разгорелся конфликт, и разъяренный гость зарубил топором новых знакомых и хозяйку.

С места происшествия агрессор скрылся, но вскоре его задержали.

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