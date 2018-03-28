Который снимал детское порно.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Кургана, которого обвиняют в 18 эпизодах педофилии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина совершал преступления с 2007-го по 2012 год. Он совершал насильственные и развратные действия в отношения малолетних детей, а также изготавливал порнографические материалы с их участием. Порно он распространял.